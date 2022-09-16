Bursa'da ceviz dolandırıcısı yakayı ele verdi

Bursa'da bir kişiden ceviz için 20 bin lira alan ve karşılığında cevizleri vermeyip ortadan kaybolan şahıs yakalandı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Karacabey ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana gelen dolandırıcılık ihbarı üzerine harekete geçti. Olayda, A.S.E. (46) isimli şüpheli A.O.C. (44) isimli kişiden 20 bin lira ceviz parası aldı. Sonrasında 'cevizleri yollayacağım' diyerek ortadan kayboldu. Parayı veren adam A.S.E.'ye ulaşamayınca dolandırıldığını anlayıp karakola gitti.

Olay ile ilgili olarak Jandarma Suç Araştırma Timlerinin titiz çalışmaları neticesinde, A.O.C., Karacabey ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde tarım arazisinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.