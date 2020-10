Bursa'da ceviz hasadı başladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ceviz hasadına başlandı. Geçen yıla göre artan rekolteyle üreticinin yüzü gülerken fiyatlar da memnun etti. Bu yıl yaş cevizin kilosu 6 lira olurken, kuru cevizin fiyatı ise 17 liradan satılacak.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde son yıllarda birçok üretici bahçelerine ceviz ağacı dikti. Bu yıl ceviz hasadı çiftçiyi memnun etti. Yaş cevizin fiyatı 6 lira olurken, kuru ceviz ise 17 liradan alıcı buluyor. İnegöl'e bağlı Konurlar Mahallesi'nde 3 bin dekar alanda yaklaşık 750 bin ton ceviz üretimi hedefleniyor. İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik her yıl ilçede ceviz üretiminin artarak devam ettiğini belirterek, "Bugün 4 yaşında ağaçların olduğu bir bahçede hasadımızı yapıyoruz. Bugünlerde İnegöl'ün her yerinde ceviz hasadı devam ediyor. Konurlar Mahallesi'nde 3 bin dönümü geçen bir alanda ceviz üretimi var. Bölgesel olarak baktığımızda Hayriye, Muratbey, Bahariye ve Konurlar mahallelerinde 5 bin dönümü geçen ceviz üretimi var. Hatırlayacağınız gibi geçen sene Konurlar Mahallesi'nde 250 bin ton civarında bir ceviz üretimi olmuştu. Ağaçlar o zaman daha küçüktü. Bu yıl ise üretim iki katına çıkması bekleniyor. Hasattan 750 bin ton civarına ceviz hedefleniyor. Önümüzdeki yıl bu rekolte iki katına daha çıkacak. Fiyatlara baktığımızda bu yıl yaş cevizin kilo fiyatı 6 lira, soyulmuş kuru ceviz ise 17 lira civarında alıcı buluyor. İnegöl genelinde baktığımızda 30 bin dönümlük alanda ceviz üretimi yapılıyor ve her yıl katlanarak sürüyor" dedi.