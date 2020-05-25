Bursa'da çevre katliamı

Bursa'da kısa süre önce balık tutulan bir dere kirli atıklar yüzünden yaşanmaz hale geldi. Geçtiğimiz haftaya kadar billur gibi akan sudan içtiklerini belirten köylüler kirlilik sebebiyle simsiyah akan derenin tarıma ve doğal yaşama zarar verdiğini söyledi.

İddiaya göre, Karaağaç Mahallesinde kurulu süt ve süt ürünleri işi yapan bir çiftlik kirli atıklarını Sürgün dere mevkinde dereye atmaya başladı. Bir kaç hafta öncesine kadar balıkların yaşadığı dereden su bile içtiklerini belirten köylüler simsiyah akan dere yüzünden tarlalarını sulayamadıklarını söyledi.

Kirli akan dereyi cep telefonu ile görüntüleyen Enver Koç isimli vatandaş ise tepkisini şu sözlerle gösterdi, "Geçtiğimiz günlerde bu dereye geldim billur gibi su akıyordu. Balıklar yüzüyordu. Şuanda balıkların halinin nasıl olduğunu düşünemiyorum bile. Yukarıdaki çiftlik her türlü pisliğini buraya salıyor. Geçen hafta bu dereden su içtim şimdi milyar verseler su içemem" dedi.

50 yıldır derede balık tutulduğunu belirten bir köylü ise derenin hemen üst tarafındaki bir çiftliğin şikayet etmelerine karşın dereyi kirletmeye devam ettiğini belirterek, "Bu pislik olduğu gibi Uluabat Gölü'ne akıyor. Derede bir tane canlı kalmadı. Biz bu bölgede balık tutuyorduk. Şuan bırak balığı kaplumbağa bile bu suda yaşamıyor. Hem bayram hemde sokağa çıkma yasağı var çiftlik bunu fırsat bilip tüm pisliklerini dereye salıyor. Tarım alanları da bu dereden sulanıyor. Bu kirlilik sebebiyle yiyeceğimiz tarım mahsulleri de kirleniyor" diye konuştu.