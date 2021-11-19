Bursa'da çevreye moloz dökenler suçüstü yakalandı

Zabıta Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekip, drone ile gece gündüz takip yaparak çevreyi kirletenlere göz açtırmıyor. Çevreye gelişi güzel moloz dökenler de suçüstü yakalanarak cezai işlem uygulandı.

Osmangazi Belediyesi, son günlerde özellikle tarım arazilerinin bulunduğu bölgelerde kaçak moloz dökümlerinin artması üzerine denetimleri sıklaştırdı. Çevreye büyük zarar veren bu dökümlerin önüne geçmek için Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın talimatıyla Zabıta Müdürlüğü bünyesinde özel bir ekip oluşturuldu. Zabıta ekipleri, Çağlayan, Nilüferköy, Aksungur ve Geçit başta olmak üzere Bursa'nın en verimli tarım arazilerinin bulunduğu bölgelerde inşaat hafriyatı ve moloz dökümüne karşı gece gündüz nöbet tutuyor. Drone desteği ile kaçak döküm yapanları adım adım takip eden ekipler, boş arazilere ve yol kenarlarına moloz döken kişilere 5 ila 23 bin TL arasında cezai işlem uygularken, dökülen molozların da kaldırılmasını sağlıyor.

“Çevrenin kirletilmesine izin vermeyeceğiz”

Çevre kirliliğine yol açan kaçak moloz dökümü ile kararlı bir şekilde mücadele ettiklerini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin bu konuda yoğun mesai harcadığını söyledi. Başta tarım arazileri olmak üzere şehrin hiçbir noktasının kirletilmesine izin vermeyeceklerini kaydeden Başkan Dündar, moloz dökmek isteyen vatandaşların Büyükşehir Belediyesi'nin Geçit'te belirlediği döküm sahasını kullanabileceğine dikkat çekti. İzinsiz inşaat atığı ve moloz dökümü ile çevrenin kirletilmesine izin vermeyeceklerini ifade eden Dündar, “Bu şehir hepimizin. Güzel şehrimizi hep birlikte koruyacağız. Başta tarım arazileri olmak üzere ilçemizin hiçbir noktasının kirletilmesine izin vermiyoruz. Tarla, yol kenarları veya ormanlık alanlara döküm yapan kişilere zabıta ekiplerimiz cezai işlem uygulamaktadır. İzinsiz inşaat atığı ve moloz dökümünü önlemek için özel bir ekip oluşturduk. Ekiplerimiz, gece gündüz demeden denetimlerini sıkı bir şekilde sürdürüyor. Çevre kirliliğine karşı kesinlikle taviz vermeyeceğiz” dedi.

Osmangazi Belediyesi'nin çevrenin korunmasına yönelik bu uygulamasından çok memnun kaldıklarını belirten vatandaşlar da, belediye ekiplerine teşekkür etti.