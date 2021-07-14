Bursa'da cezaevinde şiir buluşması

Nilüfer Belediyesi Kütüphaneleri, Yılın Yazarı Gülten Akın etkinlikleri kapsamında Bursa H Tipi Cezaevi'nde bir şiir buluşması gerçekleştirdi. Buluşmada şair, yazar, yayıncı ve editör Murat Çelik, Gülten Akın'ın hayatı ve şiir yolculuğunu anlattı.

Nilüfer Belediyesi Kütüphanelerinin düzenlediği 2021 Yılın Yazarı Gülten Akın Etkinlikleri farklı alanlarda devam ediyor. Etkinlikler bu defa cezaevine taşındı. Şair, yazar ve yayıncı-editör Murat Çelik yürütücülüğünde Bursa H Tipi Cezaevi'nde bir şiir buluşması gerçekleştirildi. Yaklaşık 50 katılımcının bulunduğu oturumlarda Gülten Akın'ın hayatı ve şiir yolculuğu paylaşıldı.

Katılımcılar, Gülten Akın şiirlerinde geçen sözcükleri seçerek kendi şiirlerini yazdılar ve okudular. Etkinlik aynı zamanda kaydedildi. Kaydedilen şiir buluşması, Gülten Akın'ın hayatını anlatan film ile birlikte koğuş televizyonlarından da yayınlanacak. Katılımcılara, Gülten Akın'ın “Kuş Uçsa Gölge Kalır” adlı kitabıyla birlikte defter, kartpostal, kalem, ayraç ve broşürlerden oluşan çantalar armağan edildi. Kurum müdürü ve eğitim birimi sorumluları gerçekleştirilen etkinliklerden memnuniyetlerini dile getirdi.