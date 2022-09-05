Bursa'da çiftçi ürettiğini komisyonsuz tüketiciye ulaştırıyor

Bursa'nın Yenişehir Belediyesi geliştirdiği proje sayesinde çiftçinin ürettiği ürünleri komisyonsuz bir şekilde tüketiciye ulaştırıyor. Bu sayede üretici ürünlerini hak ettiği değerde satarken, tüketici de ürünleri ucuza satın almış oluyor.

Bursa'nın Yenişehir ovası ürettiği yıllık 110 bin ton sebze ve meyve ile Türkiye'nin yüzde 4,2'lik üretimini karşılıyor. Üretilen meşhur biberin büyük bölümü ihraç ediliyor. Yenişehir Belediyesi, BEBKA'dan aldığı destekle bir projeye imza attı. 5 köy kooperatifi ile birlikte çiftçinin ürününü piyasanın üstünde rakamlara alarak büyük marketlere satan Yenişehir Belediyesi, son 1 ayda ulusal marketlere yapılan satışlarda 360 ton biber sattı ve 4 milyon lira ciro elde etti. Elde edilen gelirin yüzde 4'ü de köy kooperatiflerine kaldı. Fiyatlar günlük değişim gösterse de, ortalama sivri biber 7 lira, çarliston 9 lira, kırmızı (kapya) biber 12 lira, dolmalık biber 10 liradan satışı gerçekleştiriliyor. Geçen yıl bir ayda 650 biber ile 2,3 milyon lira ciro elde edilirken, bu yıl ilk aydan bu rakamların üzerine çıkıldı. Çiftçi ürettiği ürünü Yenişehir Hal'inde belediyenin hazır ettiği alana getiriyor. Burada 35 kişilik ekip biberleri özenle seçip paketliyor ve büyük marketlere yola çıkıyor. Bu paketleme aşamasında da 35 kişiye istihdam sağlanmış oluyor.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, “5 tane kooperatifimiz ile birlikte geçen yıl BEBKA destekli başlayan projemiz devam etmektedir. 2019'da göreve geldiğimizde müracaat etmiş olduğumuz ve bu yıl 3. yılı olan üç projemiz onaylandı. Bu projelerimize özel danışmanlar eşliğinde çalışarak sunduk ve bu projeleri kazanmayı hak ettik. Burada çalışan kooperatif başkanlarına çalışan işçilere, ürün getiren işçilerin Allah yardımcısı olsun. Yüzde 75, 80'i tarımla geçinen bir ilçeyiz Biz de belediye olarak üreticimizin yanında olmamız gerekiyor” dedi.

Biber fiyatlarını inişli çıkışlı olduğunun altını çizen Aydın, “Şuan almış olduğumuz bilgiler doğrultusunda sivri biberin 7 lira, çarliston biberin 9 lira, kırmızı (kapya) biberin 12 lira, dolma biberin 10 lira olduğunu öğrendik. Bu fiyatlar çiftçimiz açısından iyi bir fiyat. İlçemizde biber 6, 7 liradan aşağı düşmezse bizlere göre iyi bir fiyat. Gönül ister ki 15, 20 lira olsun ama sezon açıldığında bu fiyatlardan da satıldı. Son 1 ayda ulusal marketlere yapılan satışlarda 360 ton biberin satıldığı ve 4 milyon lira ciro elde edildiği biliyoruz. Kooperatiflerin yüzde 4 hakkı var. Kooperatifler arada para kazanıyor emekleri var. Kooperatif başkanlarının tarlalarında işçi çalışıyor, fakat kendileri burada işlerini takip ediyorlar. Onlarda kendi köylüsü, çiftçisi, komşuları için fedalardık ediyorlar. Son 1 ayda 70 farklı üreticiden biberin alındığı günlük 30-35 civarı işçinin çalıştığı istidam sağlandığı söylendi. Bunu bilip takip ediyoruz. Ulusal marketlere günlük 15, 20 ton biber sevkiyatı yapılıyor kalanlar bir gün sonra devam ediliyor. Almış olduğumuz destekle kalanlar önce 21 metreydi şuan 80 metre buzhane yapıldı. Mahsul ziyan olmuyor. Marketlere gönderilen biberler haricinde iç piyasada da satılıyor” diye konuştu.

Köprühisar Kalkınma Kooperatifi Başkanı İbrahim Sevimli, “Bu proje sayesinde ürünlerimizi pazarlama fırsatı bulduk. Bugün piyasanın üzerinde gidiyor. Burası olmasaydı büyük bir yoğunluk olacaktı. Proje sayesinde bu şansı yakaladık. Başkanımızın büyük desteği var teşekkür ediyoruz. Bu sene ürün çeşitliliğimiz arttı geçen sene sadece biber vardı bu sene fasulye, domates, barbunya ve diğer ürünlerde girdi. Geçen sene ki tonajımızı aştık bu sene ciromuzu da aştık. Geçen sene sezonun yarısında başlamıştık bu sene başından başladık. Şuana kadar geçen seneki tonajımızı ve ciromuzu aştık” ifadelerini kullandı.

Hayriye Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Basri Doğru, “Projeden önce ürünleri depolara döküp gidiyorduk. Fiyatını 2 gün sonra öğrenebiliyorduk. 2 yıldır bu proje sürüyor köyde üyelerimiz de memnun, belediyemize teşekkür ederiz” dedi.

Menteşe Köyü Kalkınma Kooperatifi Başkanı Güray Yaşar, “Pazarlama konusunda fiyat istikrarımız kesinlikle yoktu, biz ürünü döküyorduk onlar fiyat belirliyordu. Şuandaki memnuniyetimizi dile getirmemizdeki maksat fiyatını bilerek döktüğümüz piyasa üzerinden hesap görüldüğü aracının tamamen kaldırıldığı direkt üreticiden tüketiciye en düşük karlarla ulaştırıldığı bir projede yer aldık” şeklinde konuştu.