İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursa'da çifte gökkuşağı şöleni

Bursa’da kısa süreli yağışın ardından açan güneş ile birlikte ortaya çıkan 2 gökkuşağı, görenleri kendine hayran bıraktı.

Bursa'da kısa süreli yağışın ardından açan güneş ile birlikte ortaya çıkan 2 gökkuşağı, görenleri kendine hayran bıraktı.


Mudanya ilçesi Çağrışan Mahallesinde öğleden sonra başlayan kısa süreli yağış, bir süre sonra kendini güneşe bıraktı.


Güneş ile birlikte ortaya çıkan çifte gökkuşağı güzel bir görüntü oluşturdu. Biri diğerinden daha az belirgin olan gökkuşakları, görenleri kendine hayran bıraktı. Yaklaşık 10 dakika sonra ise 2 gökkuşağı gözlerden kayboldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.