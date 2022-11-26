İhlas Haber Ajansı

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Bursa'da çiftlik alev alev yandı

Bursa’da bir çiftlikte yangın çıktı.

Bursa'da bir çiftlikte yangın çıktı.


Yangın, sabah saatlerinde Mudanya ilçesi Eşkel Mahallesi'ndeki bir çiftlikte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çıkan yangında alevler kısa sürede tüm çiftliği sararken, yangın fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi ile yangın kontrol altına aldı. Alevlerin büyüklüğü ise bir vatandaşın cep telefon kamerasına yansıdı. Çiftlikte hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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