İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursa'da çiftlik alevlere teslim oldu...15 büyükbaş kurtarılamadı

Bursa’da gece yarısı alevlere teslim olan çiftlikteki 15 büyükbaş hayvan telef olurken, 50’nin üzerinde hayvan ise kurtarıldı.

Bursa'da gece yarısı alevlere teslim olan çiftlikteki 15 büyükbaş hayvan telef olurken, 50'nin üzerinde hayvan ise kurtarıldı.


Yangın, merkez Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesindeki Kayapalı Kardeşler Çiftliğinde meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, neden çıktığı bilinmeyen alevler, ilk olarak samanlığı sardı. Samanların kısa sürede tutuşmasıyla büyüyen alevler, ahırlara doğru ilerledi. Ahırlardaki hayvanlar, çiftlik sahibi ve çalışanları tarafından dışarı çıkarılırken, 15 büyükbaş hayvan yanarak telef oldu. 50'nin üzerinde hayvan ise canlı olarak kurtarıldı.


Olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ait 10'a yakın araç ve bir çok ekip, alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Dumandan etkilenenlere ise 112 Acil Servis ekipleri, olay yerinde müdahale etti.


Hayvanların bir çoğunu son anda kurtaran çiftlik sahibi göz yaşlarını tutamazken, 1 tane büyükbaş ise telef olmaması için çalışanlar tarafından kesildi.


Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.