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Bursa'da çiftlikte çıkan yangın ormana sıçradı: 20 küçükbaş telef oldu

Bursa’da bir çiftlikte çıkan yangın ormana sıçradı.

Bursa'da bir çiftlikte çıkan yangın ormana sıçradı. Yangına müdahale edilirken, 20 küçükbaş telef oldu. Çiftlikte yün üretildiği öğrenildi.


Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Kayapa Mahallesi'nde bulunan bir çiftlikte henüz belirlenemeyen sebepten yangın çıktı. Yangının büyümesi ile birlikte 20 küçükbaş telef olurken, alevlerin ormanlık alana sıçradığı öğrenildi. Yangına 2 itfaiye aracı müdahale ederken, takviye ekiplerin olay yerine ulaşmak üzere olduğu öğrenildi.

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