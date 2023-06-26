Bursa'da çiftlikte korkutan yangın

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bir çiftlikte çıkan samanlık yangını korku dolu anlar yaşattı. Yangın Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Olay. sabah saatlerinlde Çelebi Mahallesi'nde bulunan bir çiftlikte meydana geldi. Samanlıkta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları müdahale ile yangını kontrol altına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlattı.