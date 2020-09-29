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Bursa'da çıkan yangında 2 ev küle döndü

Bursa’da çıkan yangında 2 ev küle döndü.

Bursa'da çıkan yangında 2 ev küle döndü.


Yangın saat 16.00 sıralarında Yenişehir'e bağlı Kızılköy Mahallesinde meydanda geldi. Henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangın önce bir evi kül etti. Alevler bitişikteki eve de sıçradı. Çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Yangına sivil toplum örgütlerine ait arama kurtarma ekipleri de destek verdi. Yangın 1 saatlik çabalar neticesinde kontrol altına alındı. Fakat iki ev kullanılmaz hale geldi. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

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