Bursa'da çıkan yangında iki ev ve bir traktör küle döndü

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çıkan yangında iki ev ile bir traktör küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, olay, Orhaneli ilçesinde bulunan Sırıl köyünde meydana geldi. Bir müstakil evde başlayan yangın kısa sürede büyüyüp bitişikte bulunan bir başka eve sıçradı. Evlerin alev topuna döndüğü yangında bahçede park halinde bulunan bir traktör de yanarak kullanılmaz hale geldi. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, yangın itfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonrasında kontrol altına alınıp söndürüldü. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.