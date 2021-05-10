Bursa'da cipin çarptığı adam hayatını kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesi girişindeki köprülü kavşak üzerinde meydana gelen kazada, cipin çarptığı adam hayatını kaybetti.

Kaza, İnegöl-Alanyurt bölgesini birbirine bağlayan köprülü kavşak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İnegöl'den Alanyurt'a seyir halinde olan sürücü Semiha Y. (30) yönetimindeki 16 AID 439 plakalı cip, köprülü kavşaktan karşıya geçmeye çalışan İhsan Güneş'e (59) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen adam ağır yaralandı.

Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Güneş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kadın sürücü gözaltına alındı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.