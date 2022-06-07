Bursa'da çocuk onkolojisinde hizmete devam

Kapatılacağı iddialarıyla gündeme gelen Bursa Uludağ Üniversitesi Çocuk Onkoloji Bölümü'nde incelemelerde bulunan TBMM Sağlık Komisyonu Üyesi ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, "Bursa'daki üniversite ve kamu hastanelerimizdeki çocuk onkoloji bölümlerinde sağlık hizmetimiz kesintisiz devam ediyor. Tedavi gören hiçbir çocuğumuzun mağdur olmasına izin vermeyiz" diye konuştu.

Uludağ Üniversitesi Sabahattin Gazioğlu Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi, Şehir Hastanesi ile Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki Çocuk Onkolojisi Bölümlerinde gün içinde incelemelerde bulunan TBMM Sağlık Komisyonu Üyesi ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, geçtiğimiz hafta sosyal medya üzerinden gündeme gelen iddiaları yerinde değerlendirdi. Hastanelerde Başhekim ve Çocuk Onkoloji hekimleriyle durumu değerlendiren Esgin, hastanede poliklinik ve klinikleri ziyaret ederek hasta ve hasta yakınlarının talep ve beklentilerini dinledi.

Esgin hastane incelemeleri sonrasında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Bursa'da sağlık hizmeti kesintisiz sürüyor

"Türkiye, 20 yıldır başarıyla uyguladığı sağlık alt yapısı ve sistemiyle dünyanın sağlık alanında önde gelen ülkelerinden birisi haline geldi. Bu başarının arkasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğindeki AK Parti hükümetlerinin yaptığı sağlık yatırımları ile hekim ve sağlık çalışanlarımız vardır. Vatandaşlarımızın sağlıktaki memnuniyeti yüzde 39'lardan yüzde 72'lere çıktı. Bursa'mızda da sağlık hizmetlerimiz eksiksiz ve kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Sağlık yatırımlarımıza her yıl bir yenisini ekliyoruz. Halkımızın en etkin ve kaliteli sağlık hizmetini alması noktasında çalışıyoruz. Uludağ Üniversitesi Çocuk Onkoloji Bölümünün kapatılacağı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu ifade etmiştik. Bugün de hastanemizi yerinde inceleyerek hekimlerimiz ve hasta yakınlarımız ile görüştük. Bununla beraber Şehir Hastanesi ile Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde de Çocuk Onkoloji Bölümlerimizi yerinde inceledim” dedi.

Hiç kimse kanser hastaları üzerinden polemik üretmesin

Esgin sözlerini şöyle tamamladı: “Bundan kimsenin kuşkusu olmasın ki üniversite ve kamu hastanelerimizdeki çocuk onkoloji bölümlerimiz emin ellerde. Hastalarımız ve hasta yakınlarımızın da verilen sağlık hizmetinden en üst seviyede memnun olduğunu görüyorum. Hiç kimse hiçbir şey adına kanser hastası çocuklarımız ve aileleri üzerinden polemik üretmesin. Elbette süreç içerisinde yerinde yenilik ve düzenlemeler yapacağız. Halkımızın sağlık hizmetinden kusursuz şekilde faydalanması noktasında 20 yıldır olduğu gibi bundan sonra da yapılması gereken ne varsa onu da biz yaparız."