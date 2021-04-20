Bursa'da Çocuklar gelenekleri resmetti

Bu yıl Tataristan'ın Kazan Kenti organizasyonuyla çevrimiçi olarak yapılacak Dünya Tarihi Kentler Birliği'nin 17. Konferansı kapsamında gerçekleştirilecek, “Dünya'yı Görüyorum-Dünya Milletlerinin Gelenekleri” temalı Uluslararası Çocuk Resim Yarışması'na Bursa'dan katılacak 10 eser belirlendi.

Dünya Tarihi Kentler Birliği'nin 17'nci büyük buluşması Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin Kazan kenti organizasyonuyla çevrimiçi toplantıda gerçekleşecek. 4 kıtadan 121 üye kentin bir araya geleceği konferansta üye şehirlerde yaşayan 9-13 yaş aralığındaki çocukların katılım sağlayacağı uluslararası resim yarışması düzenlendi. Her şehirden en fazla 10 resmin gönderileceği resim yarışması ile ilgili ilk değerlendirme Bursa Büyükşehir Belediyesi'nce oluşturulan jüri tarafından yapıldı. “Dünya'yı Görüyorum-Dünya Milletlerinin Gelenekleri” temalı Uluslararası Çocuk Resim Yarışması için Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne 21 adet resim ulaştırıldı. Tüm resimleri titizlikle değerlendiren jüri heyeti, Kazan'a gönderilecek 10 eseri belirledi. Yapılan değerlendirmeye göre, Duru Büyükdağ, Ela Selçuk, Irmak Şentürk, Özlem Kurtuluş, Pınar Seyis, Reyhan Dönmez, Simay Yüksel, Ayşegül Bilmiş, Rümeysa Ertunca ve Zeynep Ezgi Ongur'un çizdiği resimler 1 Mayıs 2021 tarihine kadar Kazan'a ulaştırılmış olacak.

Yarışmanın sonuçları 24 Haziran 2021 tarihinde Dünya Tarihi Kentler Birliği tarafından duyurulacaktır. Duyurular aynı zamanda www.bursa.bel.tr adresinden yayınlanacak.