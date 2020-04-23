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Bursa'da çocuklar Türk bayraklı pasta yapıp 23 Nisan'ı kutladı

Bursa’da ilkokul öğrencileri evlerinde Türk bayraklı pasta yapıp, 23 Nisan’ı kutladı.

Bursa'da ilkokul öğrencileri evlerinde Türk bayraklı pasta yapıp, 23 Nisan'ı kutladı.


Mustafakemalpaşa ilçesi kırsal Yalıntaş Mahallesi ilkokulu öğrencileri korona virüs sebebiyle okullar kapalı olduğu için kutlayamadıkları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını evlerinde Türk bayraklı pasta yapıp bayraklarla süsleyerek kutladı. Öğretmenlerinin yönlendirmesiyle evlerinde pasta yapımına başlayan onlarca çocuk pastalarını yapıp evlerini süsleyerek 23 Nisan'ı evlerinden kutladı. Bu anları aileleri tarafından cep telefonuyla kaydedilen öğrenciler, videoları klip yapıp paylaşarak tüm çocukların 23 Nisan'ını kutladı.

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