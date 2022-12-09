Bursa'da çocuklara özel etkin

Avrupa'nın en büyük kitabevi bkmkitap, her ay şubelerinde çocuklara yönelik birçok etkinlik düzenliyor.

bkmkitap; Bursa'da bulunan Özlüce, FSM ve İstanbul Yolu şubelerinde çocukların sosyalleşmesini sağlayan, fiziksel ve bilişsel gelişimini destekleyen eğlenceli etkinlikler düzenliyor.Montessori Oyun Grubu, Orff Yaklaşımlı Ritim Atölyesi, 1 Masal 1 Hareket, Uykudan Önce Masal, Kilden Figür Atölyesi, Ebru Atölyesi, Sulu Boya Atölyesi ve Tiyatro Kulübü gibi farklı yaş gruplarına ve ilgi alanlarına uygun bu etkinlikler çocuklar tarafından çok sevildi. Aileler de yoğun ilgi gösterdi.

Etkinlik ücretleri, süreleri ve katılımcı sınırı her etkinliğe göre farklılık gösteriyor. Detaylı bilgiler bkmkitapcocuk ve bkmkitapkafeInstagram hesapları üzerinden paylaşıyor.