Bursa'da çocukların kavgasına büyükler dahil oldu, kavga anı kamerada

Bursa'da çocukların kavgasına büyükler dahil olunca ortalık daha da karışırken, kavga anı cep telefon kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, çocuklarının anlaşmazlığı nedeniyle kadınların arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşürken, kadınlar yol ortasında kavga etmeye başladı. Bir süre kavga eden kadınları çevrede bulunan insanlar ayırdı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekibi tarafları polis merkezine götürdü.

Kadınların kavga etme anı cep telefon kamerasına saniye saniye yansıdı.