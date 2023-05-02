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Bursa'da çocukların süs havuzunda tehlikeli eğlencesi

Bursa’da 25 dereceye ulaşan sıcaktan bunalan çocuklar, yasak ve tehlikeli olmasına rağmen cadde üzerindeki süs havuzuna girip, serinledi.

Bursa'da 25 dereceye ulaşan sıcaktan bunalan çocuklar, yasak ve tehlikeli olmasına rağmen cadde üzerindeki süs havuzuna girip, serinledi.


Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte çocuklar, serinlemek için Balibey Han önünde bulunan süs havuzuna girdi. İçinde elektrik kabloları bulunan ve derinliği 30 santimetre olan suya balıklama atlayan çocuklar, yasağa ve tehlikeye aldırış etmedi. Çocuklar bir süre sonra yorulunca bölgeden uzaklaştı.

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