Bursa'da çölyak hastalarına glütensiz aşure

Bursa Büyükşehir Belediyesi, zaman zaman glütensiz ürün desteklerinde bulunduğu Çölyak hastalarını bu kez 'Glütensiz Aşure' etkinliğinde buluşturdu. Bu sayede Çölyak hastaları da Muharrem ayının manevi hazzını yaşamış oldu.

Engelliler başta olmak üzere toplumun tüm dezavantajlı gruplarına yönelik ayrıcalıklı etkinliklere imza atan Büyükşehir Belediyesi, çölyak hastaları için farkındalık oluşturacak bir etkinliğe daha imza attı. Farklı zamanda glütensiz gıda paketleri ile desteklenen çölyak hastaları bu kez 'Glütensiz Aşure' etkinliğinde bir araya geldi. Muharrem Ayı'nda kentin farklı noktalarında 10 binlerce Bursalıya aşure ikramında bulunan Büyükşehir Belediyesi, çölyak hastalarını da unutmadı. Bursa Çölyakla Yaşam Derneği işbirliğiyle hazırlanan etkinlikte çölyak hastaları, glüten içirmeyen aşureden yiyerek, Muharrem Ayı'nın manevi hazzını yaşama imkanı buldu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da bu özel etkinlikte çölyak hastaları ile bir araya geldi. Başkan Aktaş, Büyükşehir Belediyesi olarak, özel gereksinimli çocuklar ve ailelerine yönelik eğitim, sağlık, spor, sanat ve sosyal destekler olmak üzere sosyal yaşamla bütünleşmelerini sağlamak amacıyla birçok alanda hizmet ürettiklerini söyledi. Çölyak ve fenilketonüri hastalıklarıyla mücadelede de çeşitli sosyal desteklerde bulunduklarını hatırlatan Başkan Aktaş, "Bu çerçevede yılbaşında ve Ramazan ayında çölyak hastalarının beslenme maliyetleri göz önünde bulundurularak tüm kayıtlı hastalara en çok satın alınan ve tüketilen glütensiz ürünlerden oluşan paketler, 800 hemşerimize ulaştırıldı ve ulaştırılmaya da devam edecek. Bunun yanı sıra, ailelerimize Kart16 sosyal destek kartı ile ihtiyaçlarını gidermeleri için destek sağlıyoruz. Bursa'mızda Çölyakla Yaşam Derneğine belediyemiz tarafından destek veriliyor. Hastalıkla mücadelenizde birlik, beraberlik ve dayanışma duygularımızın daha da güçleneceği inancıyla, glütensiz aşure etkinliği düzenledik. Muharrem Ayı'nın manevi hazzını hep birlikte yaşayalım istedik" dedi.

Bursa Çölyakla Yaşam Derneği Başkanı Yusuf Altay da Bursa'da kendilerini dinleyen, anlayan kent dinamikleri olduğunu, bunların başında da Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Akaş'ın geldiğini söyledi. Altay, hastalıkla mücadelede kendilerine sağladıkları destekler nedeniyle Başkan Aktaş'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Başkan Aktaş, etkinliğe katılan çölyak hastalarına elleriyle ile aşure ikram etti.