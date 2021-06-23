Bursa'da çöp atma yüzünden böyle kavga ettiler

Bursa'da çocukların çöp atma kavgasında aileler birbirine girdi. Çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre çocuklardan birinin, komşunun çöp bidonuna attığı çöpten dolayı çıkan kavgada iki aile birbirine girdi. Kavga sonucu iki tarafta bulunan 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı. Sıcak anlar da kameraya yansıdı.