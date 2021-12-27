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Bursa'da çöp konteynerini çek çek arabaya koyarak çaldılar

Bursa’da 2 kağıt toplayıcı şahıs, yol kenarında duran çöp konteynerini çek çek arabasına koyup çaldılar.

Bursa'da 2 kağıt toplayıcı şahıs, yol kenarında duran çöp konteynerini çek çek arabasına koyup çaldılar. Bu anlar anlar kameralara yansıdı.


Olay, merkez Osmangazi ilçesi Nilüfer Caddesi'nde meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, 2 kağıt toplayıcı şahıs yol kenarında bulunan çöp çöp konteynerini gözüne kestirdi. Daha sonra "kağıt arıyormuş" gibi yapıp çöp konteynerini çek çek arabalarına koyarak kayıplara karıştılar. Bu anlar kameralara yansıdı.

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