Bursa'da çöp toplama seferberliği

Dünya Temizlik Günü kapsamında ÇEKÜDER ve Rotari Kulüpleri bir araya gelerek Bursa'da piknik alanında çöp toplayarak temizlik yaptı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Çalı mahallesi Çamlık alanında ÇEKÜDER ve Rotari Kulüpleri bir araya gelerek 30 kişilik grup halinde cam şişe ve piknikçilerin bıraktığı evsel atıkları topladı. Grup üyeleri küçük yaştaki çocuklarını da yanlarında getirerek çevreyi ve doğayı korumaları gerektiğini örneklerle gösterdi. Organizasyonun genel amacının çevre temizliği bilinci aşılamak ve farkındalık oluşturmak olduğu belirtildi. Gruplar halinde mesire alanını dolaşan ve atık toplayan grup yaklaşık 30 poşet çöp topladıktan sonra poşetlerin başında poz verdi.