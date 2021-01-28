Bursa'da Covid aşılamaları tüm hızıyla devam ediyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 14 Ocak'ta başlatılan aşı uygulamasında, Türkiye'de aşı yaptıran kişi sayısı 1,5 milyon kişiyi geçerken, bu sayı Bursa'da 50 bin kişiye ulaştı.

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda, Sağlık Bakanlığı'nca belirlenen Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi'ne göre, ülke genelinde başlatılan aşılama çalışmaları devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'nın, "covid19asi.saglik.gov.tr" internet sitesindeki yer alan veriler sürekli olarak güncellenirken, Bursa'da son olarak 50 bin kişi aşılandı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, “Aşı uygulanacak gruplar arasında birinci öncelik sağlık çalışanlarımızdı. İkinci olarak huzurevleri ve bakım merkezlerinde kalan vatandaşlar ile buralarda çalışanlardı. Üçüncü olarak ise kademeli bir şekilde yaş gruplarına göre aşılama çalışmaları devam ediyor” dedi.

Sağlık Bakanlığı talimatları doğrultusunda halen 75 yaş üzeri vatandaşların aşılanmasına devam ettiklerini belirten Dr. Yavuzyılmaz, “75 yaş üzeri vatandaşlarımıza aşı uygulanabilmesi için öncesinde mutlaka randevu alınması gerekiyor. Bu vatandaşlarımız, Alo 182 veya MHRS uygulaması üzerinden randevu oluşturduktan sonra tüm kamu, özel ve üniversite hastanelerinde veya aile hekimliklerinde aşılarını olabilmektedirler. 85 yaş üzeri vatandaşlarımız ise aynı şekilde randevularını aldıktan sonra bu kurumlarda aşı yaptırabileceği gibi talep ettikleri takdirde evlerinde de aşı olabilmektedir” diye konuştu.