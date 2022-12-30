Bursa'da Cuma namazında silahlı saldırı

Bursa'da Cuma namazını kıldıktan sonra camiden çıkan bir kişi silahlı saldırıcı sonucu ağır yaralandı.

Olay, saat 14.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Görükle Kurtuluş Mahallesi Kurtuluş Camiinde meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan şüpheli A.İ. (17) Cuma namazını kılmak için camiye gelen Cafer Aydın (65)'i cami çıkışında beklemeye başladı. Camiden çıktığı sırada belinden çıkardığı tabancayla altı el ateş etti. Mermiler Aydın'ın bacağına ve göğsüne isabet etti. Ağır yaralanan Aydın olay yerine gelen ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi aciline kaldırıldı.

Yaralı Aydın doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılmadı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kaçan şüpheli A.İ. suç unsuru silah ile camiden 800 metre ileride bulunan otluk alanda yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere Önce Görükle Polis Karakoluna ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine sevk edildi.

Olay yeri inceleme ekipler cami bölgesinde titiz çalışma yürütürken, polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.