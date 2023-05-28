Bursa'da Cumhurbaşkanlığı için sandıklar açılmaya başlandı

00 itibarıyla başlayan Cumhurbaşkanlığı 2. tur oy verme işlemi 17.00'de sona erdi. Bursa'da da sandıklar açılmaya başlandı.

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için oy kullanma işlemi 17.00'de sona erdi. 2 milyon 368 bin kişi, seçmen kayıtlarının bulunduğu okullara giderek en önemli vatandaşlık görevlerinden birini yerine getirdi. Bursa'da 6 bin 862 sandık açılarak oy sayımına başlandı. İkinci turda 528 yeni seçmen de Bursa'da oyunu kullandı.

Bursa'da seçimlere katılımın yüzde 80 civarında olduğu öğrenildi.