Bursa'da Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu

Bursa'da coşkuyla kutlanan Cumhuriyet Bayramı törenlerinin ardından Valilik tarafından resepsiyon düzenlendi.

Resepsiyona katılanları Bursa Valisi Yakup Canbolat ve eşi Ayşegül Canbolat birlikte karşıladı. Geceye askeri ve mülki erkanın yanı sıra sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve Bursa protokolü yoğun ilgi gösterdi. Vaki Canbolat resepsiyon girişinde eşiyle birlikte tebrikleri kabul ederek gelen davetlilerle tek tek tokalaştı.

Vali Canbolat, yaptığı konuşmada, “Öncelikle Cumhuriyetimizin kuruluşunun 96.yıldönümünde bu büyük gururu, coşkuyu, sevinci bizimle paylaşmak için bir arada olmaktan dolayı mutluluk duyduğumu ifade ediyor, hepinize hoş geldiniz diyor, sizleri saygıyla selamlıyorum. Tarih boyunca devletler medeniyetler kurmuş, hak ve adaleti insanlığa öğretmiş büyük bir milletin son kalesi olan Osmanlı Devleti, son iki yüz yılı çok uzun ve çok zor yaşamıştır. Özellikle Osmanlının son dönemlerinde Osmanlı hasta adam ilan edilerek bütün imparatorluğu paylaşma planları yapılmıştır. Balkan Savaşları ve 1. Dünya Savaşı süresince birçok cephe açılmış, haçlı mantığı ile topyekûn üzerimize gelinmiş ve 1918 Mondros Mütarekesi ile savaş Türk ordusunun yenilgisi ile sonuçlanmıştır. Bu milletin yok edilebileceğini fakat asla tutsak yaşatılamayacağını bilmeleri gerekenler, bu büyük devletin küllerinden tekrar bir devlet çıkaracağını hesap edememişler Mondros Mütarekesine rağmen Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'dan başlattığı kurtuluş mücadelesine bütün millet her türlü yokluğa rağmen topyekün mücadelesini sürdürmüştür. Aziz milletimizin Atatürk'ün önderliğinde kazandığı Kurtuluş Savaşı neticesinde 29 Ekim 1923'te milletimize en yakışan rejim olan Cumhuriyet idaresine geçilmiş, Cumhuriyet TBMM'de oy birliği ile kabul edilmiştir. Aynı gün Mustafa Kemal Atatürk Cumhurbaşkanı seçilmiştir. Daha sonraları demokrasi ile de taçlandırılan Cumhuriyet, dünya durdukça yaşatılmaya devam edecektir. Cumhuriyet, erdemin, faziletin, halk iradesinin, hak ve hukukun ve medeniyetin adıdır. Bu idare sisteminde insan hakları, milli dayanışma, ferdin ve toplumun huzur ve refahı azami şekilde sağlanabilmektedir. Cumhuriyetimizin ilanından bugüne kadar eğitimde, kültürde, ekonomide, altyapı hizmetlerinde hülasa olarak her sahada çok önemli gelişmeler kaydettik. Bundan sonra bize düşen Cumhuriyetin bu kazanımlarını güncelleyerek daha da ileriye taşımak ve cumhuriyetin değerlerini korumaktır. Bunun için de milletimizin her ferdi ile çok çalışmamız gerektiği muhakkaktır.

Çağdaş gelişmiş ülkeler arasında mevcut yerimizi daha üst seviyelere taşıma ilkesi Büyük Atatürk'ün koyduğu hedef olarak, geleceği planlamayı gerektirmektedir. İl olarak ülkemizin gelişim hedeflerine uygun projeler üretmeli, sahip olduğumuz ekonomik değerleri rekabet gücü daha yüksek, ileri teknoloji kullanarak arz etmeliyiz. Halkımıza sunulan hizmetleri en üst standartta ulaştırmalıyız. Bunları yaparken millet olarak sahip olduğumuz değerleri ihmal etmemeli, korumalı ve bizden sonraki kuşaklara aktarma gayreti içinde olmalıyız. Yardımlaşma, büyüklerimize saygı duyup onları yalnız bırakmama, küçüklerimizi sevip onları iyi bir birey olarak geleceğe hazırlama, komşu ve akrabalarımızı kollayıp gözetme, karşılık beklemeden toplum yararına çalışma isteği içinde olma gibi sahip olduğumuz milli ve manevi değerlerin bizi biz yaptığını asla unutmamalıyız. Şu salonda bulunan herkes şunu çok iyi biliyor ki, bu topraklar üzerinde Atatürk'ün öncülüğünde büyük özverilerle kurulan Türkiye Cumhuriyeti, vatan için canını ortaya koyan şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin bizlere emanetidir. Şehitlerimiz ve gazilerimizin emaneti olan vatanımıza aynı inanç ve kararlılıkla sahip çıkacağımızı bu vesileyle bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle; 96 yıl önce kurulan Cumhuriyetimizi o günkü heyecanla bir kez daha millet olarak büyük bir coşku ile kutluyoruz. Bu mutlu günde, millet olarak birlik ve beraberliğin önemini tekrar hatırlıyoruz. Bir olduğumuzda iri ve diri olduğumuzda, her türlü sorunu ve sıkıntıyı kolaylıkla aşabildiğimizi tarihteki örnekleriyle hafızalarımızda tekrar canlandırıyoruz” dedi.

Canbolat Ailesi ve Bursa Protokolü tarafından Cumhuriyet Bayramı'na özgü kesilen pasta ile bu güzel gece son buldu.