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Bursa'da dayı yeğen arasında borç kavgası: 2 yaralı

Bursa’da borç meselesi yüzünden aralarında kavga çıkan dayı darp sonucu, yeğeni de bıçakla yaralandı.

Bursa'da borç meselesi yüzünden aralarında kavga çıkan dayı darp sonucu, yeğeni de bıçakla yaralandı.


Olay, Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi Çalı yolunda meydana geldi. İddiaya göre A.G. isimli şahıs yeğeni T.E.'den bir miktar borç para aldı. T.E., dayısı A.G.'den parasını isteyince ortalık bir anda karıştı. T.E. parayı vermeyeceğini söyleyen dayısını darp etti. Yeğeninin elinden kurtulan A.G. belinden çıkardığı bıçakla yeğenini karnından bıçakladı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri karnından yaralanan T.E.'yi Çekirge Devlet Hastanesine kaldırırken, darp neticesi yaralanan A.G. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.


Öte yandan T.E. kendisini görüntüleyen muhabire küfür ederken yakınları ise, “Çekme, bu haberi yayınlarsan seni şikayet ederim" diye tehdit etti.


Olay yerini inceleme altına alan ekipler olay ile ilgili soruşturma başlattı.

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