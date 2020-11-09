Bursa'da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı

DEAŞ silahlı terör örgütü üyelerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 11 kişi Bursa'da gözaltına alındı.

Suriye'de DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 2 şahıs, ayrıca haklarında terör örgütü ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle yurda giriş yasağı bulunan 9 şahıs olmak üzere toplam 11 kişi yapılan eş zamanlı operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı.