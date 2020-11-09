Bursa'da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı

DEAŞ silahlı terör örgütü üyelerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 11 kişi Bursa’da gözaltına alındı.
DEAŞ silahlı terör örgütü üyelerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 11 kişi Bursa'da gözaltına alındı.
Suriye'de DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 2 şahıs, ayrıca haklarında terör örgütü ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle yurda giriş yasağı bulunan 9 şahıs olmak üzere toplam 11 kişi yapılan eş zamanlı operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı.