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Bursa'da dehşet: Eski eşi ve arkadaşına kurşun yağdırdı

Bursa’da 1 buçuk yıl önce ayrıldığı Seda Zeynep Ç.

Bursa'da 1 buçuk yıl önce ayrıldığı Seda Zeynep Ç.'nin baba evini basan Yusuf K., kurşun yağdırdı. Seda Zeynep Ç.'yi kurtarmak isteyen arkadaşı Nesrin S. bacağından vurularak yaralandı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Olay, Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi Ülkü Sokak'ta gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, 1 buçuk yıl önce ayrıldığı Sedat Zeynep Ç.'nin baba evini basan Yusuf K. konuşmak istedi. Eski eşinin görüşmek istememesi üzerine tartışma büyüdü. Yusuf K. tabancasıyla 10 el ateş ederken, Seda Zeynep Ç.'yi kurtarmak isteyen arkadaşı Nesrin S. bacağından vurularak yaralandı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.


Bacağından yaralanan Nesrin S. Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, emniyet ekipleri olayla ilgili soruşturmalarına devam ediyor.

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