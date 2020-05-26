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Bursa'da denetimler son dakikaya kadar devam etti

Bursa’da bölge trafik polis ekiplerinin sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili denetimleri Ramazan Bayramı’nın son gününde gece de devam etti.

Bursa'da bölge trafik polis ekiplerinin sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili denetimleri Ramazan Bayramı'nın son gününde gece de devam etti.


Merkez Osmangazi ilçesi İnönü Caddesi uygulama noktası ve Bursa'nın birçok noktasında oluşturulan denetim noktalarında polis ekipleri araçları kontrol etti. Belirli noktalarda oluşturulan güvenlik noktasında Ramazan Bayramı'nın son günü diğer günlere oranla araç sayısının daha az olduğu görüldü. Polis ekipleri geçen araçları tek tek durdurarak kontrol etti.

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