Bursa'da dengesini kaybederek 10 metrelik uçurumdan düştü

Bursa'da arkadaşlarıyla birlikte alkol alan bir kişi dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre uçurumdan dere kenarına düştü. Yaralanarak düştüğü uçurumda mahsur kalan kişi, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren kurtarma operasyonu sonrasında düştüğü uçurumdan çıkarıldı.

Olay, saat 03.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Alacahırka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla birlikte alkol alan İbrahim K., bir anda dengesini kaybederek yaklaşık 10 metrelik uçurumdan sürüklendikten sonra dere kenarına düşerek mahsur kaldı. Yaralanarak mahsur kalan İbrahim K.'nın arkadaşları durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralanarak mahsur kalan İbrahim K.'yı yaklaşık 1 saat süren kurtarma operasyonu sonrasında uçurumdan çıkardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen İbrahim K.'nın vücudunun çeşitli yerlerinde kanamalar olduğu görülürken olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.