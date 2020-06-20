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Bursa'da deniz kenarında bulunan cesedin kimliği belli oldu

Bursa’nın Gemlik ilçesinde deniz kıyısında bulunan cesedin 52 yaşındaki Ekrem Demir’e ait olduğu belirlendi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde deniz kıyısında bulunan cesedin 52 yaşındaki Ekrem Demir'e ait olduğu belirlendi.



Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Gemlik'in Büyükkumla Mahallesi'nde denizde bulunan cesedin 52 yaşındaki Ekrem Demir'e ait olduğu öğrenildi. Ekrem Demir'in parkinson hastası olduğu ve daha önce ameliyat olduğu belirtildi. Demir'in cenazesi kesin ölüm sebebinin anlaşılması için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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