Bursa'da deniz sezonu açıldı

Bursa'da sıcak havadan bulananlar, deniz sezonunu açtı. Kimi arkadaşıyla, kimi ailesiyle sahillere akın etti.

Bursa'nın Mudanya sahilinde çekilen görüntüler izleyenlerin içini serinletti. Yavaş yavaş kavurucu sıcakların hissedildiği Bursa'da Mudanya sahili haricinde Gemlik, İznik, Orhangazi ve Karacabey ilçelerinde de vatandaşlar, sıcak havada kendini serin sulara bıraktı. Hava sıcaklığının 35 derece hissedildiği sahillerde, denize girenler renkli görüntüler oluşturdu. Hafta sonunu deniz kenarında geçiren çocuklar kumların üzerinde oyunlar oynarken, aileler ise serin suların keyfini çıkardı.