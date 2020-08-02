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Bursa'da denize giren bir kişi kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Bursa Mudanya’da serinlemek amacıyla girdiği denizde kalp krizi geçiren bir kişi hayatını kaybetti.

Bursa Mudanya'da serinlemek amacıyla girdiği denizde kalp krizi geçiren bir kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, sabah saat 10.30 sıralarında Mudanya Arnavutköy Çifte Kayalar mevkiinde denize giren 68 yaşındaki Halit G., bir müddet sonra denizde fenalaştı. Yüzerek kıyıya gelen talihsiz adamın kalp krizi geçirdiğini anlayan çevredeki vatandaşlar müdahalede bulundu. 112 acil servise haber verilmesinin ardından şahıs Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Halit G., hayatını kaybetti.


Emniyet olayla ilgili tahkikatını sürdürüyor.

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