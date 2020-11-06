Bursa'da depo yangını korkuttu

Bursa'da plastik malzemelerin bulunduğu bir depoda yangın çıktı. Yangın korkuya sebep olurken, itfaiye ekipleri kısa süre içinde yangına müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın Osmangazi ilçesi Zafer Mahallesi'nde içinde malzemelerin bulunduğu depo olarak kullanılan bir adreste yangın çıktı. Etrafa yayılan siyah dumanı fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangından sonra depo kullanılamaz hale geldi.