Bursa'da Deprem Bilim Kurulu ile yeni yol haritası

Türkiye'de zemin tehlike haritalarını çıkaran ilk üç ilden biri olan Bursa'da, TÜBİTAK'la birlikte zemin ve bina envanteri çalışmalarını yapan, yine JICA ile işbirliğinde Deprem Risk Azaltma ve Önleme Planlama Projesi'nin startını veren Büyükşehir Belediyesi, Deprem Bilim Kurulu oluşturdu. Alanından uzman akademisyenlerden oluşan Bilim Kurulu ile deprem öncesi, anı ve sonrası ile ilgili yapılması gerekenlerle ilgili bir yol haritası hazırlanacak.

Birinci derece deprem kuşağında yer alan Bursa'da, 1999 Marmara depreminin ardından ‘zemin etütleri araştırma birimini kurarak' Bursa ili Sismik Zemin Tehlike Değerlendirme Projelerini hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ile imzalanan protokol çerçevesinde başlayan Bursa Sismik Tehlike Değerlendirmesi ve Zemin Sınıflandırması Projesi çerçevesinde ise ‘15 istasyon ile 9 fayın ayrı ayrı segmentlerini tespit ederek' oluşabilecek maksimum deprem büyüklüklerini belirledi. Proje çerçevesinde gerçekleştirilen jeofizik ve sondaj çalışmaları sonucunda; 3 Boyutlu Anakaya Derinlik Haritası, 1/100.000 ve 1/25.000'lik jeoloji haritaları ile Sismik Tehlike Haritası hazırlandı. Bir taraftan kentsel döşüm projeleri ile riskli yapı stokunu sürekli azaltan Büyükşehir Belediyesi, yıllardır sürdürdüğü olabilecek depreme hazırlık çalışmalarına son olarak Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ile Deprem Riskini Azaltma ve Önleme Planlaması Projesi'ni ekledi.

Deprem Bilim Kurulu

Asrın felaketi olarak nitelendirilen ve 11 ilde büyük yıkımlara yol açan depremlerin ardından, Bursa'yı depreme karşı daha dirençli hale getirme çalışmalarına hız veren Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Deprem Bilim Kurulu oluşturdu. Bilim Kurulu; Uludağ Üniversitesi'nden İnşaat Mühendisi Prof. Dr. Adem Doğangün, Mimar Prof. Dr. Murat Taş ve Sosyolog Doç. Dr. Berkay Aydın, Bursa Teknik Üniversitesi'nden İnşaat Mühendisi Prof. Dr. Beyhan Bayhan, Kocaeli Üniversitesi'nden Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Şerif Barış, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nden Harita Mühendisi Prof. Dr. Hakan Kutoğlu ve Ankara Üniversitesi'nden Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Gürol Seyitoğlu yer alıyor. Bilim Kurulu'ndaki akademisyenler, uzmanlık alanları çerçevesinde deprem öncesi, anı ve sonrası ile ilgili yapılması gerekenlerle ilgili bir yol haritası hazırlayacak.

Canla başla çalışacağız

Büyük depremlerin ilk gününden beri mesaisinin büyük bölümünü afet bölgesinde geçiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Deprem Bilim Kurulu'nu kamuoyuna tanıttı. Bursa'nın depreme karşı dirençli bir şehir haline getirilmesi adına kurulun önemli çalışmalara imza atacağını kaydeden Başkan Aktaş, “Şehrimizi dirençli hale getirmek için zaten daha önce Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı'mızı oluşturmuştuk. Ama bu süreçte çalışmalarımızı daha da hızlandırdık. JICA ile ortaklaşa yürüttüğümüz Deprem Risk Azaltma ve Önleme Planlama Projesi ile muhtemel bir depremde hasar riski yüksek alanları belirleyeceğiz. Bir taraftan bu projemiz devam ederken, bilim insanlarımızı bir araya getirerek depreme hazırlık çalışmalarımızı hızlandırmak için Deprem Bilim Kurulu oluşturduk. Büyükşehir Belediyesi olarak bilimsel verilerin ışığında, şehrimizi, halkımızın güvenle yaşayabileceği dirençli bir kent haline getirmek için canla başla çalışacağız. Tabii ki bu yol haritası istikametinde şehrin tüm katmanlarıyla, artık bunu bir yaşam kültürü haline dönüştürüp, şehrimizde canlı ve diri tutmak gibi bir hayalimiz var. Bu tek bir kurumun üzerine yıkılacak bir konu değil. İnşallah yol haritamızı Nisan sonu gibi açıklayacağız. Bu noktadaki çalışmalar için değerli hocalarıma ve ekip arkadaşlarıma yürekten teşekkür ederim” diye konuştu.

Zarar azaltma

Afetlerin önlenemeyeceğini ancak alınan tedbirlerle ve hazırlıklarla zarar azaltmanın mümkün olduğunu dile getiren Kocaeli Üniversitesi'nden Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Şerif Barış da, “Zarar azaltmak anlamında bu yapılacak çalışmalar Bursa'ya ve Bursa halkına çok faydalı olacak. Bu konuda gerek Japonların JICA kuruluşu ile yapılacak çalışmalar, gerekse biz akademisyenlerin ve belediyenin kentsel dönüşüm ve diğer çalışmalarla bütünleşmesi, Bursa halkını depreme dirençli hale getirecek. Bu nedenle bu çalışmayı özellikle destekleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum” dedi.

Bursa'nın farkı

Bursa Teknik Üniversitesi'nden İnşaat Mühendisi Prof. Dr. Beyhan Bayhan da Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı hızlı tarama testinden, kamu binalarında sismik izolasyon uygulamasına kadar pek çok konuyu ilk toplantıda ele aldıklarını kaydetti. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin bu güne kadar yaptığı depreme hazırlık çalışmalarının çok önemli olduğunu ifade eden Bayhan, “Yaklaşık 2 yıldır Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ile çalışma yürütüyordu, bu olumlu bir gelişmedir. Bu konuyla ilgili süreç artık başladı. JICA ile beraber toplantılar yapılacak. Bursa için gereken rapor umarım 6 ayda bir şekil alacak ve daha sonra iki sene içinde tamamlanacak. Bu çok önemli bir şey. Bursa'nın diğer şehirlerden farkı budur” diye konuştu.