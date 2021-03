Bursa'da depreme karşı bilinçlendirme etkinliği

Kestel'de gerçekleşen etkinlikte konuşan Bursa Valisi Yakup Canbolat, Afet her an kapınızda, deprem her an kapımızda olabilir. Yarın gelecek gibi bu depreme hazırlıklı olmanın önemini belirtti. Vali Canbolat, “1-7 Mart tarihleri ülkemizde deprem haftası olarak tertip ediliyor. Deprem ve afetlere karşı toplumun bilinçlendirilmesi ne yönelik çalışmalar yapılıyor. İç İşleri bakanlığımız 2021 yılını afet eğitim yılı bilinçlendirme yılı ilan etti. Bu kapsamda da bu sene ciddi etkinlikler yapacağız. Bunun ilki Kestel belediyemiz ile AFAD il müdürlüğünün ortak organize ettiği ve diğer belediyelerimizin, sivil toplumdan oluşan diğer arama kurtarma ekipleri hepsi burada bu faaliyete katılıyorlar. Biz bu sene Türkiye'nin diğer illerinde olduğu gibi vatandaşımızın deprem konusunda ve afetler konusunda bilinçlendirilmesi konusunda yoğun bir eğitim faaliyeti yürüteceğiz. Şimdi ye kadar eğiticilerin eğitimi dediğimiz, eğitimlerimiz tamamlandı. Bundan sonra ettiğimiz bu eğiticiler ilçelerimizde alanlara inerek toplumun her kesiminden herkese yönelik eğitim vermeye devam edecekler. Ayrıca bu sene yine İRAP dediğimiz risk azaltma planlarımızı da Eylül ayı sonuna kadar son haline getirme konusunda da ciddi bir çalışma yürütüyoruz. Faaliyetler konusunda vatandaşımız yapmış olacağımız eğitim faaliyetlerine katılımlarını bekliyoruz. Afet her an kapınızda, deprem her an kapımızda olabilir. Yarın gelecek gibi bu depreme hazırlıklı olmalıyız. Deprem öncesi risk azaltma zarar azaltma dediğimiz hususlara da vatandaşımız inşaat yaparken, evinde eşya düzerken, eşyayı konumlandırırken bunlara dikkat etmesi gerekiyor. Hepimizin can ve mal güvenliğini düşünmemiz ve deprem olduğu takdirde en az zararla çıkmayı hedeflememiz gerekiyor” şeklinde konuştu.