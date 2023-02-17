Bursa'da depremzedelere ücretsiz üniversite hazırlık kursu

Deprem bölgesinde hayata geçirdiği çalışmaların yanında Bursa'ya gelen afetzedelerin yaralarını sarmaya devam eden Büyükşehir Belediyesi, BUSMEK'in ücretsiz üniversite hazırlık kurslarının kapılarını depremzede gençlere açtı. Deprem bölgesindeki 11 ilden gelip Bursa'ya yerleşen lise mezunu gençler, ücretsiz kurslardan yararlanabilecek.

Asrın felaketi olan depremlerin hemen ardından tüm birimleriyle seferberlik başlatan ve bugüne kadar bine yakın personel ile 300'ü aşkın araç ve ekipmanla bölgede aktif olarak yer alan Bursa Büyükşehir Belediyesi, yaraları sarmaya devam ediyor. Halen Hatay'da yardımların dağıtım koordinasyonunu üstlenen, seyyar tuvaletler ile çadır ve konteyner kentler kurmakla görevlendirilen Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan bölgeden kaçıp Bursa'ya gelen depremzedelere kucak açtı. Oluşturulan kardeşlik mağazasında afetzedelerin erzak, giyim ve hijyen malzemesi gibi tüm ihtiyaçlarını ücretsiz temin eden Büyükşehir Belediyesi, yine uzman eğitmenler gözetiminde küçük depremzedelere psikolojik destek sağlıyor. Bunun yanında depremzedelerin kent içinde toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanması için Kardeş Kart uygulamasını devreye alan Büyükşehir Belediyesi, üniversiteye hazırlanmakta olan depremzede gençleri de unutmadı.

Üniversiteye hazırlanırken depreme yakalanan, hayatlarını kurtarsalar da umut ve hayallerini enkaz altında bırakıp ‘geçici olarak' Bursa'ya gelen lise mezunu gençlere, Bursa Büyükşehir Belediyesi sahip çıktı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları çerçevesinde düzenlenen ücretsiz eğitim kurslarının kapıları, lise mezunu olan depremzede gençlere açıldı. Afete rağmen üniversite hazırlığına devam etmek isteyen gençler, ücretsiz kurslardan yararlanmak için BUSMEK'in Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki yönetim ofisinden veya 0 (224) 254 30 30 numaralı telefondan kayıt yaptırabilecek.