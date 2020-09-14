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Bursa'da dere ilgisizlik ve bakımsızlıktan çöplüğe döndü

Bursa’nın Mudanya ilçesindeki Güzelyalı deresi ilgisizlik ve bakımsızlıktan dolayı çöplüğe dönüştü.

Bursa'nın Mudanya ilçesindeki Güzelyalı deresi ilgisizlik ve bakımsızlıktan dolayı çöplüğe dönüştü.


Burgaz'da denize dökülen kanaldaki çöpler ve bataklık kötü görüntü oluşturuyor. Mahalle sakinlerinden Hasan Akın, BUSKİ'nin bir an önce kanalı temizlemesini isteyerek, "Burası çöplüğe dönüştü. Suyun azalmasıyla bataklık da kötü bir kokuya sebep oluyor. İnsanların yoğun olduğu ve turistlerin geldiği bir dönemde bu görüntü esnafları da mağdur ediyor. Burayı gören bir daha Güzelyalı'ya gelmiyor. Yetkililerin bu dereye bir an önce müdahale etmesi gerekiyor''dedi.

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