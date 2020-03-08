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Bursa'da dere kenarında erkek cesedi bulundu

Bursa’da 20 metre yükseklikteki köprünün altından geçen derenin kenarında erkek cesedi bulundu.

Bursa'da 20 metre yükseklikteki köprünün altından geçen derenin kenarında erkek cesedi bulundu.


Olay, Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde bulunan Maksem Köprüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Maksem Köprüsü altında Gökdere Deresi kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını fark eden vatandaşlar, durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.


Olay yerine gelen ekipler, Murat Kaya (25) olduğu belirlenen kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Kaya'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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