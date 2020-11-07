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Bursa'da derede esrarengiz ceset...Yanında uyuşturucu aparatı bulundu

Bursa’da derede kimliği belirlenemeyen erkek cesedi bulundu.

Bursa'da derede kimliği belirlenemeyen erkek cesedi bulundu. 30 yaşlarındaki erkek şahsın cesedi yanında uyuşturucu aparatı bulundu


Yıldırım ilçesi Demetevler mahallesinden geçen Deliçay'da sabah işe giden vatandaşlar suyun içinde birinin yattığını gördü. Hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Yapılan incelemede derenin içinde yatan kimliği belirlenemeyen erkeğin öldüğü belirlendi. Cesedin yanında uyuşturucu içiminde kullanılan aparat bulundu. Polis ekipleri şüpheli ölümle ilgili inceleme başlatırken, kimliği teşhis edilemeyen şahsın cesedi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Morguna kaldırıldı.


30 yaşlarındaki şahsın kimliğinin tespitine çalışılıyor

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