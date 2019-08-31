Bursa'da dev tatbikat

İHH İnsani Yardım Vakfı Arama Kurtarma Koordinatörlüğü, afetle mücadele kapasitesini test etmek amacıyla Bursa'da 3 gün 3 gece sürecek dev tatbikat gerçekleştiriyor. Perşembe günü saat 20.00'de başlayan tatbikata 40 ilden, 300 arama kurtarma teknisyeni katılıyor.

1999 yılında meydana gelen Marmara Depremi'nde insani yardım ve arama kurtarma alanında çalışmalar yapan ve çok sayıda afette görev alan İHH, Türkiye'de ve dünyada meydana gelebilecek doğal afetlere etkin müdahale için kendisini sürekli geliştiriyor. Türkiye genelindeki 2 bine yakın gönüllüsü ile olası afet ve acil durumlara müdahale etmek için her an hazır bekliyor.

AFAD'ın 2019 yılını “Afetlere Hazırlık Yılı” olarak ilan etmesinin ardından gerçekleştirilecek ulusal tatbikat ile Bursa il merkezinde 7.3 büyüklüğünde, 8 km derinlikte ve 3. seviye alarm durumu olan bir deprem senaryosu kuruldu.

Senaryo gereği Bursa'da inşa edilen Marmara Afet Koordinasyon Merkezi'nde kurulan kriz masası ve 5 farklı bölgedeki 20 istasyonda; suda, kıyıda, kentsel alanda ve doğada arama kurtarma çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Ekiplerin gelişimini artırmak ve afet yönetim alanında daha etkin olabilmeleri amacıyla düzenlenen 2. Ulusal Tatbikat, 3 gün 3 gece sürecek. Perşembe günü saat 20.00'de verilen alarmla tüm yurttan arama kurtarma ekipleri Bursa'ya intikal etti. 40 ilden, 300 arama kurtarma teknisyeninin 30 farklı ekibe ayrılarak katıldığı ulusal tatbikata üst düzey yetkililer de katılıyor. Tatbikat, geçtiğimiz hafta elim bir trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden İHH Arama Kurtarma Kayseri ekibi gönüllüsü Ahmet Enes Aslan'a ithaf ediliyor.

Tatbikatı İHH Genel Sekreteri Durmuş Aydın, İHH Arama Kurtarma ve Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yakup Işık, diğer İHH Yönetim Kurulu üyeleri ve İHH Arama Kurtarma Koordinatörü Emre Yerli bizzat yönetiyor. Tatbikatın devam ettiği esnada kriz masasını ziyaret eden AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Bursa Vali Yardımcısı Fahrettin Göncü, AFAD İl Müdürü Yalçın Mumcu ve Bursa İtfaiye Daire Başkanı Muhammet Emin Tarım'a Durmuş Aydın ve beraberindekiler bilgilendirmede bulundu. Bilgilendirmenin ardından da kentsel ve su altı arama kurtarma bölgelerinden Ka-Band uydu yayını ile video konferans gerçekleştirildi.

“Kurumlar arası birliktelik sürmeli”

Ziyarette konuşan AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek başladığı konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu konuda işbirliğinin önemi bir kez daha anlaşılmış oluyor. Deprem, bir gerçek. Kafamızı kuma gömemeyiz. Onunla mücadele etmeyi öğrenmeliyiz. Çocuklarımıza da küçüklükten itibaren bu bilinci aşılamak gerekiyor. Bu noktada yaptığınız hizmetin önemi bir kez daha anlaşılıyor. Bu birliktelik devam ettiği müddetçe güzel sonuçlar alacağımızı düşünüyorum.”

“Gönüllülük esası olmadan başarı zor”

Daha sonra sözü alan Bursa Vali Yardımcısı Fahrettin Göncü de şöyle konuştu:

“Marmara Depremi'nin en büyük hayırlarından bir tanesi şu oldu: Afet durumunda sadece devlet kurumlarıyla mücadele edemezsiniz. Bunu sadece yaşayanlar anlar. Afet anında tüm toplumun, özellikle de STK'ların bu olaya dahil olmaları gerekiyor. Gönüllülük esası olmazsa bunu da başarmak pek mümkün olmuyor. 1999 depremi bunun fark edilmesine yol açtı. Tüm emeği geçen İHH mensuplarına teşekkürlerimi sunuyorum.”

Toplantının ardından heyet, AKOM'u ve hemen yanı başında kurulan afet koordinasyon çadırını gezdi.