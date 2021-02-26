Bursa'da devasa hastanede inşaat yeniden başladı

Acemlerde inşası devam ederken, yüklenici firma ile sözleşmenin tasfiye edilmesi sonucu yapımı durdurulan, Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi'nin inşaatına yeniden başlandı.

Bursa'nın sağlık alanında büyük ihtiyacını karşılayacak olan Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi'nde önemli gelişme yaşandı. 2017 yılında yapımına başlanılan hastanenin inşaatı yüzde 38 seviyesindeyken yüklenici firma ile sözleşmenin tasfiye edilmesi sonucu yapımı durdurulmuştu. Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen tasfiye ve ihale işlemlerinin ardından, yeni ihaleyi alan yüklenici firma çalışmalara başladı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, "Bakanlığımızca 24 Temmuz 2020 tarihinde ikmal inşaat yapım ihalesi yapıldı ve 7 Aralık 2020 tarihinde yeni yüklenici firma ile sözleşme imzalandı. Yeni yükleniciye yer teslimi yapılan hastanemizin inşaatı kaldığı yerden devam ediyor" dedi.

Sağlık alanında Bursa'nın en büyük yatırımlarından biri olan Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi'nin, tamamlandığında Bursa ve bölgenin ikinci basamak sağlık tesisi ihtiyacını karşılayacağını dile getiren Dr. Yavuzyılmaz, sözlerine şu şekilde sürdürdü: "188 erişkin yoğun bakım yatağı, 43 yeni doğan yoğun bakım yatağı, 224 poliklinik ve 32 ameliyathaneden oluşacak olan hastanemiz toplamda 1281 yatak kapasiteli olarak planlandı. Yatak kapasitesindeki artışla hastane inşaatı bittiğinde, şehrimiz için adeta ikinci bir şehir hastanesi niteliğinde olacaktır"