İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bursa'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü dereye uçtu

Bursa’da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü dereye uçtu.

Bursa'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü dereye uçtu. Araçta bulunan 4 kişiden biri hafif şekilde yaralandı.


Kaza, Yeniceabat Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Yeniceabat köprüsü üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden 16 AB 250 plakalı otomobil sürücüsü, köprünün demir parmaklıklarını kırarak dereye uçtu. Çevrede kazayı gören vatandaşlar araçta bulunan 4 öğrenciyi kendi imkanlarıyla çıkardı. 4 öğrenciden biri hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan öğrenciler sağlık kontrollerinin yapılması için çevre hastanelere sevk edildi. Polis kazayla alakalı tahkikat başlattı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.