Bursa'da Doğu Türkistan'daki Çin zulmü protesto edildi

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Ülkü Ocakları, Yörük Manav Türkmen Derneği ve Trabzonlular Derneğinin düzenlediği mitingle Doğu Türkistan'daki Çin zulmü protesto edildi.

Mustafakemalpaşa Etibank aile çay bahçesi önünde başlayan miting heykel önüne kadar devam etti. Emniyet güçleri miting sebebiyle çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı. Mitinge Mustafakemalpaşalı sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Havalarında iyi olması sebebi ile katılım yoğun oldu. Mitingde, Çin'in Doğu Türkistan'da milyonlarca Müslüman Türk'e uyguladığı soykırımı engellemek için bütün dünyanın ortak hareket etmesinin önemi vurgulandı. Mitingin ardından katılımcılar sorunsuz bir şekilde dağıldı.