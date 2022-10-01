Bursa'da dolandırıcı operasyonu: 2 gözaltı

Bursa'da kendilerinin savcı ve hakim olarak tanıtan 2 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Bursa'da kendilerini hakim ve savcı olarak tanıtan S.K. (19) ve H.Ö. (22), Keles ilçesi Haydar Mahallesinde bulunan 58 yaşındaki T.B. isimli vatandaşı dolandırmak istedi. İhbar üzerine devreye giren jandarma ekipleri şüphelilerin gelecekleri yol üzerinde önlem aldı. Şüpheli aracı durduran ekipler iki şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Karakolda işlemleri tamamlanan şüpheliler mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan S.K. tutuklanırken, H.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.