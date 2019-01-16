Bursa'da dönerci cinayetine bir müebbet, iki beraat

Bursa'da 3 yıldır devam eden dönerci cinayeti davasında karar çıktı. Mahkeme, 4 sanıktan birine müebbet, diğerine 16 yıl 8 ay hapis cezası verirken, 2 sanıksa beraat etti.

Olay, 2016 yılının Şubat ayında merkez Piremir Mahallesi Çiçek Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, olaydan 3 ay önce Denizli'den Bursa'ya taşınan döner ustası Sinan Onver, park ettiği otomobilin önünde uğradığı silahlı saldırı neticesinde hayatını kaybetti. Bursa polisi, Sinan Onver'in, Denizli'de arkadaşı olan 33 yaşındaki Ali Ş.'in eski eşi ile ilikisi olduğunu, Onver'in olayın duyulmasından sonra ailesi ile birlikte Bursa'ya taşındığını tespit etti. Ali Ş.'nin kardeşi 29 yaşındaki Adem Ş., cezaevinde yatarken tanıştıkları aynı yaştaki Serkan B.'den Sinan Onver'in adresini bulmasını istedi. Onver'in oturduğu evi tespit eden Serkan B., kendisini hayır için erzak dağıtan sosyal yardım kuruluşunda görevli olarak tanıtıp gittiği Onver'in evinde kimlik bilgilerini teyit etti. Bu bilgiyi de Adem Ş.'ye bildirdi. Bursa'ya gelen Adem Ş., Onver'i öldürerek kaçtı. Daha sonra gözaltına alınan Adem.Ş., Ali Ş. ve Serkan B. tutuklanırken, Yusuf Ş. ise serbest bırakıldı.

Bursa 1.'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanıklar hakkında “tasarlayarak adam öldürmek” suçundan dava açıldı. Duruşmaya sanıklar, taraf avukatları ve öldürülen Sinan Onver'in yakınları katıldı. Daha önce yapılan duruşmada ifade veren Adem Ş., “Sinan Onver, 2013 yılında benden ödünç olarak aldığı 10 bin lirayı iade etmedi. Onver'in adresini ise arkadaşım Serkan B. verdi. Ali'nin olayla ilgisi yoktur” sözlerini tekrarladı.

Serkan B., “Ben Bursa'ya geliyordum. Adem de alacağı olduğunu söyleyip benimle birlikte geldi. Adam öldüreceğini bilmiyordum. Vurduğu anı görmedim. Sorduğumda, 'Parayı vermeyince küfretti, ben de bacağına sıktım' diye anlattı. Şuçsuzum, beraatimi istiyorum” dedi.

Diğer sanıklar üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

Sanık avukatlarının savunmalarından sonra kararını açıklayan mahkeme, Adem Ş.'yi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ardından cezayı müebbet hapis cezasına çevirdi. Serkan B.'ye 'suça yardım ettiği' gerekçesiyle 16 yıl 8 ay hapis cezası veren mahkeme, Ali Ş. ve tutuksuz yargılanan taksi şoförü Yusuf Ş.'yi beraat ettirdi. 3 yıldır tutuklu bulunan Ali Ş., beraat kararıyla birlikte tahliye edildi.