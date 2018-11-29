Bursa'da dorse faciası: 2 işçi öldü, 1 işçi ağır yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya fabrikasında çalışan 3 işçi, malzeme yükledikleri sırada üzerindeki konteyner ile birlikte devrilen tır dorsesinin altında kaldı. İşçilerden 2'si hayatını kaybederken, diğer işçi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay İnegöl ilçesi Yenice Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında meydana geldi. Fabrikada çalışan Mümin Özdemir, Muhammet Kumral ve Hakan Bulun isimli 3 işçi tırın dorsesi üzerindeki konteynere mobilya yüklemeye başladı. Bir süre sonra mobilyaların ağırlığına dayanamayan dorsenin yan ayakları yamulunca dorse üzerindeki konteyner ile birlikte 3 işçinin üzerine devrildi. Fabrikada büyük bir panik yaşanırken, diğer işçiler arkadaşlarını devrilen dorsenin altından kurtarabilmek için büyük çaba sarf etti. İşçilerden Muhammet Kumral olay yerinde, Mümin Özdemir kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybederken, Hakan Bulun isimli işçi ise konteynerin altından ağır yaralı olarak çıkarıldı.

Bölgeye çok sayıda jandarma sevk edilirken, İnegöl Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili tahkikat başlatıldı. Öte yandan, konteynerin altında kalarak can veren Muhammet Kumral'ın cenazesini çıkarmak için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.